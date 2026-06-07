Сын пропавшей Усольцевой заявил, что его не оповестили о новых поисках семьи

Сын Усольцевой отметил, что хотел бы принять участие в поисках своей семьи. Фото: соцсети.

Сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что его не оповещали о начале новых поисков. Однако он ждет, когда сможет принять в них непосредственное участие. Об этом парень рассказал в беседе с РИА Новости.

Как известно, 4 июня следователи начали вновь разыскивать в лесной чаще пропавших членов семьи Усольцевых - отца, мать и малолетнюю дочь. Поиски продлятся до 9 июня. В них участвуют исключительно специалисты с большим опытом. На территории развернут блокпост для ограничения доступа посторонним людям.

«Меня никто не оповещал, хотя я очень жду возможности поехать на поиски», - поделился деталями Баталов.

Ранее в Следственном комитете РФ прокомментировали слухи о подозрительной активности в фирме Сергея Усольцева. Ряд СМИ утверждал, что предприятие мужчины якобы могло перейти под контроль третьих лиц. Согласно данным ведомства, в компании не было замечено какой-либо активности.