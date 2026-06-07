На выборах в Армении уже проголосовали 33,8% избирателей

Свои голоса на армянских выборах отдали более 847 тысяч избирателей. Фото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Явка на парламентских выборах в Армении достигла 33,84 процента. Свои голоса отдали более 847 тысяч избирателей. Такие данные на пресс-конференции в Ереване озвучила представитель Центральной избирательной комиссии Сильва Маркосян.

Как она уточнила, эти сведения стали известны ровно в 14:00 по местному времени.

«847 226 граждан проголосовали на выборах в Армении», - уточнила она.

Следует напомнить, что голосование на территории армянского государства проходит 7 июня. За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два партийных блока. В числе участников также есть фракция «Гражданский договор» премьера страны Никола Пашиняна.

Сам Пашинян тоже принял участие в выборах и сделал заявление о России. По его словам, отношения между Ереваном и Москвой основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину