На выборах в Армении уже проголосовали 33,8% избирателей

Явка на парламентских выборах в Армении достигла 33,84 процента. Свои голоса отдали более 847 тысяч избирателей. Такие данные на пресс-конференции в Ереване озвучила представитель Центральной избирательной комиссии Сильва Маркосян.
Как она уточнила, эти сведения стали известны ровно в 14:00 по местному времени.
«847 226 граждан проголосовали на выборах в Армении», - уточнила она.
Следует напомнить, что голосование на территории армянского государства проходит 7 июня. За места в парламенте борются 18 политических сил: 16 партий и два партийных блока. В числе участников также есть фракция «Гражданский договор» премьера страны Никола Пашиняна.
Сам Пашинян тоже принял участие в выборах и сделал заявление о России. По его словам, отношения между Ереваном и Москвой основаны на обоюдном уважении и имеют институциональную глубину