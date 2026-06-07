"Защищаться, чего бы это ни стоило": кубинцам раздают оружие на фоне угрозы США

DVF: власти Кубы раздают жителям оружие на фоне угрозы США Фото: REUTERS.

Власти Кубы начали раздачу оружия населению на фоне угрозы военной интервенции со стороны США. Об этом сообщает венесуэльское издание Diario Version Final.

При этом официального подтверждения этой информации из Гаваны не поступало. По данным газеты, жители Кубы заявляют о готовности защищать страну.

"У нас есть достоинство! И мы готовы защищаться, чего бы это ни стоило!" - цитирует издание кубинцев.

Напомним, в США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро выдвинуты уголовные обвинения. В отношении членов его семьи, действующего президента страны и его супруги введены новые санкции.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ставит цель свергнуть существующий строй на Кубе. США намерены приступить к этому после окончания войны с Ираном. Американский лидер считает, что Вашингтон своими действиями хочет "помочь" Гаване.