"С меня хватит": Трамп поругался с ведущей NBC и сорвал интервью

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в ходе интервью телеканалу NBC News резко прервал разговор и обвинил ведущую Кристен Уэлкер в предвзятости и продажности.

Комментируя прошедшие 2 июня в Калифорнии праймериз глава Белого дома заявил, что подсчет голосов в штате до сих пор продолжается, и на этом основании обвинил местные власти в коррупции.

Когда ведущая не согласилась с оценкой ситуации Трампа, он заявил, что считает ее "продажной или глупой".

Президент США обвинил телеканал NBC News, а также ABC, CBS и CNN в необъективном освещении и утрате доверия. По его словам, значительная часть публикаций в прессе о нем носит негативный характер, несмотря на широкую поддержку избирателей на выборах 2024 года

"Вы знаете, что я одержал победу на выборах [2024 года] при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие" - сказал американский лидер.

После этого Трамп заявил о завершении интервью: "Давайте на этом завершим, с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего". Он снял микрофон и бросил его.

На просьбу продолжить разговор президент США ответил, что страна не может быть великой при "нечестных СМИ".

Ранее Трамп выступил с критикой ряда американских СМИ и отдельных журналистов. Это произошло, когда он отвечал на вопрос корреспондентки CNN Кейтлэн Коллинз о судьбе фонда в размере 1,8 млрд долларов, предназначенного для компенсаций сторонникам президента.

Американский лидер назвал телеканал недостоверным и обвинил его в распространении ложной информации. По его словам, особенно CNN отличается искаженной подачей материалов и назвав его "мусором".

Отдельно Трамп раскритиковал телеведущего Джимми Киммела. Как он отметил, тот допустил недопустимые высказывания в эфире, и призвал руководство Disney и ABC к его увольнению.

Президент США также высказался о журналисте Такере Карлсоне. Трамп охарактеризовал его как человека с низким уровнем интеллекта. По его мнению, Карлсон часто пытается с ним связаться, но он не отвечает, предпочитая общение с умными людьми.