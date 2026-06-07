В России хотят сократить Новогодние праздники: выходной 31 декабря могут перенести на май

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

Последний день года, 31 декабря, следует оставить рабочим. Выходной день лучше перенести на май. С такой инициативой выступил член ОП РФ Владислав Гриб.

"Ни в одной стране мира 31 декабря не является выходным днем. <…> 31 декабря как выходной день должен быть перенесен на майские праздники", - сказал он в интервью ТАСС.

Гриб утверждает, что январского отдыха с 1 по 7 число вполне достаточно. По его мнению, в России зимних праздников слишком много, и они могут негативно влиять на здоровье.

В качестве альтернативы Гриб предложил сделать более продолжительные майские каникулы - с 1 по 9 мая, сократив часть январских выходных.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить рабочий день детских садов до 12 часов. Это облегчит жизнь работающим родителям. Гриб считает, что детские сады могли бы функционировать с 08:00 до 20:00 или с 07:30 до 19:30.