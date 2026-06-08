"Узурпация власти": в Армении прокомментировали заявления Пашиняна о победе на выборах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о победе партии "Гражданский договор" до подведения итогов выборов являются попыткой захвата власти. Об этом заявил глава предвыборного блока "Армения" Ишхан Сагателян.

"До подведения итогов выборов ваши заявления - это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти", - написал он в социальной сети.

Сагателян добавил, что за зафиксированные нарушения в ходе голосования еще предстоит ответить.

Политик уточнил, что ЦИК Армении представил предварительные результаты примерно с четверти участков. Итоговые выводы будут озвучены после полного подсчета голосов.

Ранее Пашинян заявил о победе своей партии "Гражданский договор", несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах. Эти действия ставят под сомнение легитимность референдума.