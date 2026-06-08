Перекрыто движение в сторону Геленджика из Новороссийска, который атакуют БПЛА

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В Новороссийске перекрыто движение транспорта в направлении Геленджика. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в телеграм-канале.

"Движение транспорта в сторону Геленджика перекрыто от пересечения улиц Судостальской и Портовой, а также в направлении Новороссийска из Кабардинки", - написал градоначальник.

Напомним, в Новороссийске был введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе включили сирены системы оповещения из-за атаки украинских БПЛА.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим дроном атаковал пассажирский поезд сообщением Москва - Симферополь. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в результате удара ВСУ машинист получил ранения, а его помощник погиб. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.