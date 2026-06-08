Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 июня 2026 1:24

В Кремле объяснили, что означает экономический суверенитет России

Песков: суверенность России говорит о способности выдерживать конкуренцию
Мария ПАНЮТИНА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

Экономический суверенитет России не следует воспринимать как отставание от мировых процессов, поскольку он предполагает готовность страны успешно конкурировать на глобальном рынке. Об этом РИА Новости заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это же приносит конкуренцию. Суверенность - это не значит отсталость. Суверенность - это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию", - сказал он, отвечая на вопрос о возвращении западных компаний и необходимости такого шага для страны.

Ранее KP.RU сообщал, что экономика России за последние три года выросла на 10%. Президент Владимир Путин подчеркнул, что это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

Глава государства отмечал, что важно вернуться к устойчивым темпам роста экономики России. По его словам, сделать это можно при помощи увеличения капитальных вложений, запустив новый инвестиционный цикл.