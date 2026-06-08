Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Экономический суверенитет России не следует воспринимать как отставание от мировых процессов, поскольку он предполагает готовность страны успешно конкурировать на глобальном рынке. Об этом РИА Новости заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это же приносит конкуренцию. Суверенность - это не значит отсталость. Суверенность - это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию", - сказал он, отвечая на вопрос о возвращении западных компаний и необходимости такого шага для страны.

Ранее KP.RU сообщал, что экономика России за последние три года выросла на 10%. Президент Владимир Путин подчеркнул, что это происходит в период беспрецедентных санкций, вводимых Западом.

Глава государства отмечал, что важно вернуться к устойчивым темпам роста экономики России. По его словам, сделать это можно при помощи увеличения капитальных вложений, запустив новый инвестиционный цикл.