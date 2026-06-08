Из-за удара дрона по поезду Москва - Симферополь остановлено движение в Крыму

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В Крыму временно приостановлено плановое движение пассажирских поездов после атаки беспилотника на поезд Москва - Симферополь. Об этом сообщили в компании "Гранд сервис экспресс".

"Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда № 68 Москва - Симферополь", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 8 июня киевский режим атаковал пассажирский поезд сообщением Москва-Симферополь. Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в результате удара помощник машиниста погиб, а сам машинист получил ранения, сообщает "КП"-Крым"

Ранее KP.RU сообщал, дрон ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва - Симферополь в Енакиево. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, погибли семь человек, 11 получили ранения, включая одного ребенка.