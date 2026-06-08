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НовостиВ мире8 июня 2026 9:46

Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами

Трамп обратился к Ирану и Израилю в понедельник, 8 июня
Марк СОКОЛОВ
Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами

Дональд Трамп призвал Израиль и Иран немедленно прекратить обмен ударами

Фото: REUTERS.

Израиль и Иран должны немедленно прекратить обмен ударами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

С обращением к ближневосточным государствам американский лидер выступил в понедельник, 8 июня. Тогда он подчеркнул, что и Иран, и Израиль должны остановиться. Причем немедленно.

При этом какие-либо другие детали Трамп не уточнял. В частности, не стал угрожать странам какими-либо конкретными последствиями за невыполнение его просьбы.

Тем временем в Иране уже объяснили, почему были нанесены удары по Израилю. Как отметили в Тегеране, произошедшее стало ответом на нарушение перемирия. При этом известно, что Иран уже атаковал нефтехимический завод в израильской Хайфе. Последствия удара до сих пор уточняются.