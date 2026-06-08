Набиуллина не будет принимать участие в конференции НАУФОР Фото: Ольга ЮШКОВА.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не будет участвовать в конференции «Российский фондовый рынок», организованной Национальной ассоциацией участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня. Об этом рассказали в пресс-службе ЦБ РФ.

В сообщении пресс-службы указывается, что Эльвира Набиуллина не может участвовать в мероприятии, поскольку по-прежнему находится на больничном. По той же причине глава ЦБ пропустила и Петербургский международный экономический форум, где должна была выступить на макросессии в первый день ПМЭФ.

Ранее KP.RU писал, что глава Банка России Эльвира Набиуллина не приехала на ПМЭФ из-за болезни и находится на больничном, о чем сообщили в пресс-службе регулятора. Накануне форума ее имя исчезло из списка спикеров, хотя она была заявлена сразу на двух сессиях — о путях возвращения к устойчивому экономическому росту и о проблеме кибермошенничества.