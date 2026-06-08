N12: Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор на фоне ситуации с Ираном Фото: REUTERS.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне новой эскалации конфликта с Ираном. Об этом сообщил израильский 12-й канал со ссылкой на источник.

По данным телеканала, разговор состоялся недавно. Других подробностей о его содержании N12 не привел.

«Нетаньяху и Трамп недавно поговорили», - сообщил телеканал.

Источник отметил, что после этого израильские военные ждут указаний от политического руководства.

Напомним, Иран 7 июня нанес ракетный удар по Израилю впервые после вступления в силу режима перемирия. По данным КСИР, восемь боеприпасов выпустили в сторону северной части страны, целью называлась авиабаза Рамат-Давид. В Тегеране заявили, что атака стала ответом на нарушение перемирия. После этого Трамп призвал стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам.