Минобороны Литвы: истребители НАТО семь раз за неделю сопровождали самолеты РФ. Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Истребители Североатлантического альянса, дислоцированные на авиабазе Зокняй в Литве, за минувшую неделю семь раз поднимались на перехват российских военных самолетов у воздушных границ республики. Об этом сообщило Минобороны страны.

Вылеты производились 1, 2, 4 и 5 июня. В ведомстве уточнили, что речь идет об истребителях, штурмовиках, разведывательных, транспортных и заправочных судах ВВС РФ, которые следовали в Калининградскую область и обратно. Кроме того, самолеты НАТО трижды патрулировали у границы Польши с Украиной, а также у восточных рубежей Латвии и Эстонии.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что все полеты выполняются над нейтральными водами строго по международным правилам. Поскольку страны Балтии не имеют собственной авиации для контроля неба, с 2004 года эту функцию на ротационной основе выполняют их союзники по альянсу.

Ранее KP.RU писал, что истребители НАТО сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии 8 июня. В тот же день в муниципалитетах Лудзы и Резекне объявляли воздушную тревогу, граждан призвали укрыться в помещениях.