Израильские военные готовятся наносить удары по Ирану несколько дней Фото: REUTERS.

Израильские военные готовятся наносить удары по Ирану в течение нескольких дней. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

В израильской армии заявили, что ожидают как минимум несколько дней боев с Ираном или более затяжной кампании. При этом в заявлении подчеркивается, что удары наносит именно Иерусалим.

В то же время военные отметили «полную координацию» с Центральным командованием США. Американские силы, по данным издания, помогали перехватывать ракеты, выпущенные Ираном по Израилю.

Напомним, Иран 7 июня возобновил ракетные пуски по Израилю после объявленного перемирия. В КСИР сообщили, что по северу страны выпустили восемь ракет, а среди целей называли авиабазу Рамат-Давид. Позже Тегеран объяснил атаку ответом на нарушение режима прекращения огня. После нового обострения Трамп призвал обе стороны остановить удары и вернуться к переговорам.