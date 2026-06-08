Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 июня 2026 13:40

Израильские военные готовятся наносить удары по Ирану несколько дней

Армия Израиля плотно взаимодействует с ВС США
Марк СОКОЛОВ
Израильские военные готовятся наносить удары по Ирану несколько дней

Израильские военные готовятся наносить удары по Ирану несколько дней

Фото: REUTERS.

Израильские военные готовятся наносить удары по Ирану в течение нескольких дней. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

В израильской армии заявили, что ожидают как минимум несколько дней боев с Ираном или более затяжной кампании. При этом в заявлении подчеркивается, что удары наносит именно Иерусалим.

В то же время военные отметили «полную координацию» с Центральным командованием США. Американские силы, по данным издания, помогали перехватывать ракеты, выпущенные Ираном по Израилю.

Напомним, Иран 7 июня возобновил ракетные пуски по Израилю после объявленного перемирия. В КСИР сообщили, что по северу страны выпустили восемь ракет, а среди целей называли авиабазу Рамат-Давид. Позже Тегеран объяснил атаку ответом на нарушение режима прекращения огня. После нового обострения Трамп призвал обе стороны остановить удары и вернуться к переговорам.