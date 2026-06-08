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НовостиПолитика8 июня 2026 16:55

Полянский: некоторые страны ЕС в ОБСЕ признают важность диалога с Россией

Постпред РФ заявил, что европейские государства не могут продвигать свою позицию о диалоге с Россией из-за «блокового подхода» Брюсселя
Анна АДАМАЙТЕС
Полянский: некоторые страны ЕС в ОБСЕ признают важность диалога с Россией. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полянский: некоторые страны ЕС в ОБСЕ признают важность диалога с Россией. Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые европейские страны на площадке ОБСЕ понимают необходимость возобновления диалога с Россией, но не могут продвигать свою позицию в обход Евросоюза и НАТО. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский.

Дипломат отказался называть эти европейские государства, чтобы данная информация в дальнейшем могла быть использована против них.

Он пояснил, что страны добровольно делегировали полномочия Еврокомиссии по многим вопросам внешней политики, сознательно ограничив свой суверенитет. ЕС жестко следит за тем, чтобы в принципиальных позициях членов, особенно по России, не было зазоров. Базовые позиции заранее согласовываются в Брюсселе, и расхождения по ним не допускаются.

По словам Полянского, евробюрократия в ЕС следит, чтобы никто не выбивался из «стройных рядов», и все «ходили стадом». Если же это происходит, может последовать наказание, и такие случаи уже были.

Ранее KP.RU писал, что постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский пригрозил НАТО «жестким и беспощадным ответом» в случае запуска украинских дронов с территории альянса для атак на Россию.