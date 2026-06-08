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НовостиПолитика8 июня 2026 22:15

На Украине назвали условия ЕС по урегулированию заведомо неприемлемыми для РФ

В Киеве считают, что РФ отвергнет условия урегулирования, согласованные Зеленским и ЕС в Лондоне
Мария ПАВЛОВА
На Украине указали, что Зеленский и лидеры ЕС согласовали условия урегулирования, заведомо неприемлемые для РФ.

На Украине указали, что Зеленский и лидеры ЕС согласовали условия урегулирования, заведомо неприемлемые для РФ.

Фото: REUTERS.

На встрече Владимира Зеленского с лидерами стран ЕС в Лондоне были согласованы заведомо неприемлемые для России условия урегулирования конфликта. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Условия, согласованные на встрече Зеленского, Мерца, Макрона и Стармера в Лондоне, продолжают историю на тему, «как предложить России прекратить конфликт <…>, чтоб она точно от этого отказалась», — говорится в публикации.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС считает преждевременным начало переговоров с Россией по Украине, так как Киев ещё не готов к этому процессу.

Напомним, состоявшиеся накануне переговоры в Лондоне завершились договоренностью о производстве оружия для Киева.

По этому поводу в посольстве РФ заявили, что ЕС боится мира с Россией больше, нежели конфликта, так как милитаризация выгодна странам Европейского союза.