Небензя счёл неуклюжей провокацией письмо Зеленского Путину Фото: REUTERS.

Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский адресовал президенту России Владимиру Путину "отнюдь не мирное" письмо с якобы предложением об урегулировании конфликта. Это послание стало "неуклюжей провокацией" со стороны киевского режима. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза.

Он также раскритиковал решение Зеленского сделать письмо президенту РФ открытым. Дипломат счел неверным шаг по донесению якобы желания о переговорах таким образом.

"Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которое является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией", - начал речь Василий Небензя.

Дипломат напомнил, что киевский главарь должен был сначала отменить указ, запрещающий ему вести переговоры с Кремлем. Только после этого Зеленский мог бы обратиться к Москве с реалистичным предложением о прямых контактах.

"Если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии", - сказал Василий Небензя.

Он подчеркнул, что письмо на деле было призвано "закамуфлировать" предпринимаемые властями Украины попытки сорвать любые переговоры по урегулированию. Постпред России считает, что Зеленский планировал получить "медийный эффект". Однако и это у него не вышло. Зеленский в послании Владимиру Путину просто "повторяет угрозы и пропагандистские клише", подытожил Василий Небензя.

Сам киевский главарь решил упрочить глупое положение, в котором оказался. Зеленский прокомментировал замечания по поводу хамского тона своего послания. Он ответил на соответствующий вопрос с улыбкой, заметив, что критики просто не видели первоначальный вариант письма.

Бывший комик даже не рассчитывал на встречу с Владимиром Путиным. Он надеялся получить возможность обвинить РФ в якобы отказе от мирных переговоров, констатировало издание Berliner Zeitung. Автор пояснил, что требования Зеленского не являются реалистичными. Переговоры для РФ имели бы смысл, если бы Киев принял условия Москвы по урегулированию.