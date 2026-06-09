В Совфеде назвали две профессии, в которых ИИ не сможет заменить человека

Шейкин назвал две сферы, в которых ИИ не сможет заменить человека. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сенаторы и депутаты не могут быть замещены искусственным интеллектом. Такое мнение высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

«Например, сенатора искусственный интеллект никогда не заменит, потому что все те обязанности, которые возлагают на нас граждане, выполняться искусственным интеллектом просто-напросто не смогут», - сказал Шейкин ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Сенатор добавил, что ИИ не сможет выполнят функции депутата, он не обладает чувством эмпатии. Депутаты должны общаться с людьми и решать проблемы, подчеркнул сенатор.

Тем временем в России предложили ввести маркировку контента, при создании которого не применялся искусственный интеллект, по аналогии с особой маркировкой товаров ручной работы.

Ранее на Петербургском экономическом форуме обсудили, как искусственный интеллект трансформирует рынок труда, какие профессии останутся востребованными в будущем, а какие исчезнут. Подробности здесь на KP.RU.