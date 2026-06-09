"Они поддерживают Украину": Лавров оценил заявление Рубио о позиции США по конфликту между Киевом и Москвой

Лавров: Россию тревожат заявления Рубио о роли США в урегулировании на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва встревожена заявлениями из Вашингтона о роли США в украинском урегулировании. В частности, сомнения вызывают слова американского госсекретаря Марко Рубио. Их прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он оценил заявления Марко Рубио на пресс-конференции после встречи с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом.

По словам Сергея Лаврова, Москву тревожит заявление о поддержке Украины Вашингтоном. США также решили удовлетворить просьбу Киева и в кратчайшие сроки осуществить новые военные поставки.

"Нас, безусловно, тревожат заявления, причем государственного секретаря Марко Рубио, который недавно на слушаниях в конгрессе сказал, что Соединенные Штаты не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину", - прокомментировал ситуацию Сергей Лавров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков так же оценил заявления со стороны Вашингтона. Он подчеркнул, что Москва принимает во внимание утверждения американцев о поддержке Украины. Пресс-секретарь президента РФ уведомил, что в команде США существуют разные подходы к урегулированию конфликта. Дмитрий Песков пояснил, что некоторые дипломаты искренне пытаются внести вклад в установление мира в регионе.

Советник российского лидера Антон Кобяков считает, что США пытаются выйти из переговоров по Украине. Он утверждает, что американцы вполне осознают, каким будет исход спецоперации. Антон Кобяков заверил, что Штаты видят, что инициатива на стороне России. Он заявил, что именно США разожгли конфликт на Украине. Советник президента РФ с непониманием отнесся к фразе Марко Рубио о невозможности для Вашингтона быть посредником в урегулировании.

Сергей Лавров, несмотря на некоторые вопросы, высоко оценил старания президента США Дональда Трампа по Украине. Он отметил, что американский лидер хочет достичь долгосрочного результата. Министр также указал на искренность намерений Белого дома. Он пояснил, что европейцы, напротив, явно не нацелены на установление прочного мира на Украине. Они только и твердят о военных поставках Киеву, заключил Сергей Лавров.