В Японии поймали неуловимого медведя, поставившего на уши целый город Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В японском городе Уцуномия, расположенном к северу от Токио, спустя несколько дней поисков поймали черного медведя, который неоднократно появлялся на улицах и стал причиной беспрецедентных мер безопасности. Об этом сообщает BBC.

Для поимки хищника ветеринару пришлось трижды стрелять транквилизатором. Первый выстрел оказался неудачным, а после двух последующих животное удалось усыпить.

По данным полиции, операция заняла около часа сорока минут. За последние дни медведя весом около 100 килограммов более 20 раз замечали рядом с жилыми домами, школами и парками. Очевидцы также видели, как он переплывал реку и перелезал через заборы частных домов.

Как писал сайт KP.RU, из-за появления хищника власти закрыли все 94 государственные начальные и средние школы города. Жителям рекомендовали не покидать дома без необходимости и держать двери и окна закрытыми.

Такая проблема становится все более актуальной для Японии. В 2025 году было зарегистрировано рекордное количество нападений медведей — 238 случаев, 13 из которых закончились гибелью людей. Эксперты связывают рост числа встреч с хищниками с нехваткой кормовой базы.

Сейчас в соседней Фукусиме продолжаются поиски еще одного медведя, которого местные власти уже назвали «чрезвычайно умным» за способность уходить от преследования и неожиданно скрываться от полиции.