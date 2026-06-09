Кремль прокомментировал переговоры Уиткоффа и Кушнера с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам во вторник, 9 июня, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер пока не информировали российскую сторону об итогах своего разговора с Владимиром Зеленским. При этом, по словам Пескова, если в ходе беседы были озвучены какие-либо новации, американские политики оперативно передадут их содержание Москве.

"Он [разговор - прим. ред.] же только что был, то есть пока не доводила [американская сторона - прим. ред.]", — сказал Песков.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид сообщил, что Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером. Однако каких-либо деталей беседы он не привел. О теме разговора Равид также не сообщил.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 4 июня президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп действительно хочет добиться мира на Украине.