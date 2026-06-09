Медведев: устойчивость экономики России в условиях конфликта невозможно отрицать

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что устойчивость и стабильное развитие российской экономики в условиях продолжающихся боевых действий невозможно отрицать. Соответствующее заявление Медведев сделал во вторник на форуме «Единой России «Есть результат!».

По его словам, имеющиеся достижения стали возможны благодаря прочности отечественной экономической системы.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме ответил критикам российской экономики. Как писал KP.RU , глава государства заявил, что Россия опустилась лишь до того уровня, на котором страны еврозоны живут уже последние годы, и при этом, подчеркнул Путин, наша страна по-прежнему ощущает подъем в этой сфере.

8 июня председатель правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями отметил, что российская экономика с 2027 года должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту.