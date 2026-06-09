ЕК хочет запретить въезд в ЕС всем участникам СВО

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Leonie Asendorpf/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК в рамках 21-го пакета санкций против России предлагает запретить въезд в Евросоюз (ЕС) всем участникам специальной военной операции (СВО).

По ее словам, Европа "будет недоступна" для всех, кто служил в Вооруженных силах (ВС) России с начала боевых действий. Проект новых санкций будет обсуждаться главами МИД стран ЕС 15 июня.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас на неформальном заседании министров обороны стран союза на Кипре объявила, что в новый пакет антироссийских санкций ЕС предлагают включить более 80 позиций.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя санкции ЕС против России на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Еврозона лишилась от 1,5 до 2,5 триллиона евро из-за антироссийских ограничений. По словам главы государства, санкционное давление сильнее бьет лишь по тем странам, которые его инициируют.