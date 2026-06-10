5-6 миллионов: Раскрыт гонорар Филиппа Киркорова за один концерт

Раскрыт гонорар Филиппа Киркорова за концерт Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист РФ Филипп Киркоров вновь начал давать гастроли, его гонорар за кассовый концерт в регионах России обходится прокатчикам в 5-6 миллионов рублей. Об этом KP.RU заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Вернулся в гастрольную гонку и Филипп Киркоров. Публика по нему соскучилась и охотно разбирает билеты. Его гонорар за кассовый концерт обходится прокатчикам в 5-6 млн рублей», - заявил он.

По словам Дворцова, большие гонорары певец получает также и на телевидении. Его откровения на ТВ и исповедальные интервью стоят около 8 млн рублей.

«Вообще Киркоров и Лепс сегодня возглавляют список самых богатых российских звезд. Их благосостояние не зависит от гастрольной гонки, они и без концертов могут безбедно жить», - добавил глава компании «Ру-концерт» Евгений Морозов.

Ранее сайт KP.RU писал, что Киркоров появился на светском рауте в образе Майкла Джексона, удивив всех изменившейся формой носа. Неожиданный ход привлек внимание репортёров.

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