Топ самых дорогих молодых звезд: сколько получают за концерт Ваня Дмитриенко и Xolidayboy

KP.RU: Ваня Дмитриенко получает за концерт до 9 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Ваня Дмитриенко возглавляет топ-5 самых востребованных молодых исполнителей с гонораром до 9 миллионов рублей за концерт. Об этом KP.RU сообщил продюсер Сергей Дворцов.

В большом материале мы проанализировали - кто из российских звезд наиболее востребован в этом летнем сезоне с концертами в регионах.

«Топ-5 самых востребованных молодых исполнителей возглавляет 20-летний Ваня Дмитриенко. Гонорар у него сейчас от 5-9 млн рублей, в зависимости от региона. Чем регион дальше от Москвы, тем выше стоимость концерта», - рассказал он.

Продюсер также объяснил популярность концертов артиста. По его словам, роман с дочкой актрисы Юлии Пересильд Аней сыграл свою роль. Также у Дмитриенко накопилось немало хитов, в том числе дуэт с Григорием Лепсом.

На втором месте по сборам на концертах среди молодежи певец и блогер Xolidayboy (настоящее имя - Иван Минаев), третье место - у Акмаля. На четвертом - Niletto, а пятерку лучших замкнула Валерия Василевская (псевдоним - Bearwolf).

Ранее сайт KP.RU писал, что певцы Zivert и Ваня Дмитриенко получили награды лучших исполнителей на Муз-ТВ. Дмитриенко также получил награду за "Лучший дуэт" с исполнительницей Аней Пересильд.