Под Купянском оператор БПЛА одним ударом уничтожил гаубицу ВСУ за $1,5 млн Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский дрон уничтожил в Харьковской области украинскую гаубицу «Богдана-Б», стоимость которой оценивается примерно в 1,5 миллиона долларов. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Оператор ударного беспилотника под Купянском поразил орудие ВСУ одним точным ударом. Собеседник агентства уточнил, что это новейшая буксируемая версия украинской самоходки «Богдана» калибром 155 мм (стандарт НАТО). Такие гаубицы поступили на вооружение в 2025 году, украинская промышленность выпустила более 100 единиц.

Ранее KP.RU писал, что российские военные с помощью ударного беспилотника «Герань» уничтожили патрульный катер ВСУ в акватории Черного моря. Операторы БПЛА точно навели дрон на вражеское судно.

Кроме того, на запорожском направлении российские военные ударами фугасных авиабомб уничтожили несколько расчетов элитного подразделения БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» вместе со всем спецоборудованием.