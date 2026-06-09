Зеленский пригрозил планами запускать по 600 беспилотников по России Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет. Об этом он сообщил во время визита в Эстонию.

По его словам, Украины выйдет на такое количество беспилотников и ракет, которое позволит им "отвечать в полной мере", назвав число в 600 дронов. Зеленский пригрозил, что россияне "будут чувствовать конфликт так", как его чувствуют на Украине.

Как писал сайт KP.RU, Зеленский решил нелепо оправдаться перед странами Балтии за появление украинских дронов в их небе, назвав эти случаи «единичными».

Ранее французский политик Флориан Филиппо потребовал немедленно прекратить помощь Украине из-за безумия режима Зеленского. Филиппо показал видео, доказывающее беззаконие и насильственную мобилизацию на Украине.