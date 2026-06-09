Названа причина пожара на газопроводе в Дагестане: речь о разгерметизации

Названа причина пожара на газопроводе в Дагестане. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар на магистральном газопроводе в Дагестане мог произойти из-за разгерметизации трубопровода. Об этом информировал руководитель Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов.

«Предварительная причина происшествия - разгерметизация участка трубопровода», - написал Исрафилов в Telegram-канале. Он подчеркнул, что экстренные службы держат ситуацию под контролем.

Из-за пожара в ближайшие сутки в Кизилюрте и нескольких сёлах двух районов Дагестана не будет газа, добавил глава ЦУР, ссылаясь на администрацию городского округа.

Напомним, в Дагестане произошли взрывы и пожар на магистральном газопроводе в Кизилюрте. Сильнейший пожар вспыхнул внезапно и сразу же захватил огромную территорию. Возгорание произошло в промышленной зоне города.

Факельное горение в районе пожара рядом с АЗС достигало 15 метров в высоту.

Позже в МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали факельное горение на газопроводе в Дагестане.