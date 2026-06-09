Кандидат в генсеки ООН Гринспан высказалась об украинском урегулировании

Кандидат на пост Генсека ООН заявила, что в процессе урегулирования украинского конфликта нужен диалог со всеми сторонами. Фото: REUTERS.

Единственной возможностью украинского урегулирования является взаимодействие со всеми сторонами конфликта. Такое мнение высказала Ребека Гринспан, кандидат на пост Генсека ООН.

«Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты - это взаимодействие со всеми сторонами», - цитирует РИА Новости ответ Гринспан на вопрос о том, как в случае избрания главой Всемирной организации она предполагает содействовать мирному урегулированию на Украине.

Накануне Ребекка Гринспан, которая сейчас является генсеком UNCTAD, заявила, что Россия необходима в ООН и её потенциал важен для решения ключевых вопросов. Этого вопроса она коснулась в кулуарах ПМЭФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост генсека ООН Ребекой Гринспан в Москве. О чём шёл разговор, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, что вскоре истекает срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гуттереша. По этому поводу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новый генсек ООН учтет ошибки Антониу Гутерреша.