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НовостиПолитика9 июня 2026 21:05

Вэнс назвал возможные сроки согласования сделки между США и Ираном, счёт идет на месяцы

Вэнс: США и Иран будут согласовывать сделку от недели до нескольких месяцев
Мария ПАВЛОВА
Вэнс рассказал, сколько может продлиться согласование сделки США и Ирана.

Вэнс рассказал, сколько может продлиться согласование сделки США и Ирана.

Фото: REUTERS.

Согласование сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять от недели до нескольких месяцев. Такое мнение высказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я думаю, что сделка может быть заключена в течение недели, но она также может быть заключена через несколько месяцев», - сказал Вэнс в интервью телеканалу CBS News.

По словам Вэнса, США рассчитывают, что предполагаемая сделка не только затронет вопросы иранской ядерной программы, но и будет выгодна для Вашингтона с экономической точки зрения.

Ранее Вэнс подчёркивал, что американское руководство намерено добиться мирного соглашения с Ираном и будет работать над сделкой вне зависимости от позиции Израиля.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил заключение соглашения с Ираном через два-три дня.

При этом телеканал CNN подсчитал, что Трамп уже 37 раз говорил, что сделка с Ираном вот-вот состоится.