Трамп назвал несерьёзным инцидент с упавшим у берегов Омана вертолётом

Трамп назвал инцидент с упавшим вертолётом "не таким уж серьёзным". Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп назвал «не таким уж серьёзным» инцидент с упавшим у берегов Омана якобы в результате удара Ирана американским вертолётом. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом издания Wall Street Journal.

«В телефонном разговоре Трамп сказал, что это "не такое уж серьезное дело", подчеркнув, что "с пилотом все в порядке"», - сказано в публикации.

Американский лидер уточнил, что ему известны детали инцидента и добавил, что «всё было совсем не так», как думает журналист.

Напомним, американский ударный вертолет AH-64 Apache потерпел крушение недалеко от Ормузского пролива 8 июня. Сообщалось, что обоим членам экипажа удалось спастись.

После этого Трамп заявил, что власти Штатов недавно получили подтверждение, что американский вертолет над Ормузом был сбит иранской стороной. Американский лидер пригрозил, что Иран ответит за этот инцидент.