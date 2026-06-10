В РФ водителям с категориями В, С и D разрешили управлять багги и вездеходами

В РФ разрешили управлять багги и вездеходами водителям с обычными правами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские автомобилисты получили право на управление багги и вездеходами без получения дополнительной категории в правах. Об этом говорится в законе, который приняла Госдума РФ.

Документ предусматривает, что водитель, имеющий права категории B, C или D, сможет управлять как вездеходом, так и багги.

Депутаты проголосовали за законопроект, который предусматривал внесение поправок в федеральные законы «О самоходных машинах» и «О безопасности дорожного движения», сразу во втором и третьем чтении, информирует пресс-служба Госдумы.

Суть инициативы в том, что в законе появилось понятие категории «АII». Багги и мощные вездеходы относятся к группе внедорожников весом до 3,5 тонны, которые входят в данную категорию.

При этом садиться за руль указанных транспортных средств можно только водителям старше 19 лет, которые уже имеют водительский стаж не менее года.

Отмечается, что сесть за руль вездехода с обычными правами можно будет только если это транспортное средство взято в аренду, при этом владелец техники обязан подробно объяснить клиенту правила безопасности.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступила в силу масштабная цифровая реформа, которая полностью меняет систему контроля за автомобилистами. Все действия водителей теперь будут фиксироваться в единой электронной базе, а привычное владение машиной окончательно переходит в цифровой формат.

Также сообщалось, что с 1 мая 2027 года в России будет расширен перечень оснований, по которым водителя можно полностью лишить удостоверения и аннулировать его. Прежде всего речь идет о медицинских показаниях и отказе от прохождения медосвидетельствования.

Дело в том, что с 2026 года в России вступили в силу новые правила медицинского осмотра для водителей. Они значительно усложнили процедуру, особенно для лиц старше 65 лет.

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