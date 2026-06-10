ВС США атаковали ряд объектов Ирана, Тегеран заявил о жестких мерах: что происходит на Ближнем Востоке

США нанесли удары по Ирану в ответ на инцидент со сбитым вертолётом Фото: REUTERS.

Американцы дали решительный ответ на инцидент со сбитым боевым вертолетом Apache. США осуществили три серии ударов по территории Ирана. В результате повреждены телекоммуникационная мачта, водные резервуары и другое. В СЕНТКОМ сообщили, что ответные атаки американской стороны завершены. Такое заявление опубликовано на страничке командования в Х.

По версии США, целями ВС стали системы противовоздушной обороны и наземные пункты управления Ирана. Кроме того, атакам подверглись радары вблизи Ормузского пролива.

"Силы СЕНТКОМ завершили удары в целях самообороны по Ирану по приказу верховного главнокомандующего в ответ на сбитый вчера вертолет сухопутных войск США Apache", - сказано в материале командования.

Однако ответные удары последовали и с иранской территории. КСИР атаковал силы 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Как заявили в Корпусе, военные столкновения с американцами продолжаются. Иран намерен принять "более жесткие меры".

КСИР предупредил, что Тегеран будет реагировать на все удары по территории исламской республики. По данным Корпуса, США атаковали иранский остров Кешм, а также ряд городов на юге страны.

Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи решительно осудил действия американских военных. Он выразил недовольство возобновлением ударов. Иранский министр подчеркнул, что КСИР не оставит никаких нападений без ответа. Он напомнил о "печальных судьбах" тех, кто пытался вторгнуться в Иран. Аббас Аракчи заявил, что США уже проиграли на поле боя. Он считает, что Вашингтон "испытывает решимость" Тегерана.

Американский лидер Дональд Трамп ранее пригрозил Ирану. Он допустил возможность проведения военной операции в государстве с высадкой американского спецназа. Такой сценарий может быть реализован, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном окажутся безрезультатными, сказал Дональд Трамп. По его утверждению, либо военные США снова войдут на территорию Ирана, либо сохранят блокаду Тегерана. Глава Белого дома назвал более мощным второй вариант. Однако он применим только в случае неудачного завершения переговоров.