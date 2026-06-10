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НовостиПолитика10 июня 2026 1:53

КСИР рассказал о последствиях ударов США по Ирану и об ответе иранских военных

КСИР: Иран атаковал 5-й флот США в Бахрейне в ответ на удары американских ВС
Мария ПАВЛОВА
В Иране рассказали об ответе на атаку США.

В Иране рассказали об ответе на атаку США.

Фото: REUTERS.

Иранские военные атаковали при помощи БПЛА расположенные в Бахрейне силы 5-го флота Соединенных Штатов. Эта атака предпринята в ответ на удары США, информирует иранский телеканал Press TV.

«В ответ на этот враждебный акт противника военно-морские силы КСИР провели атаку беспилотников в 2:30 в отношении военно-морских сил 5-го флота в Бахрейне», - сказано в публикации на сайте этого СМИ.

Также телеканал приводит сообщение КСИР об ударах по нескольким базам США в регионе. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил релиз, в котором сказано о разрушении двух водных резервуаров и повреждении телекоммуникационной мачты после атак США.

Напомним, ВС США атаковали ряд объектов Ирана в ответ на инцидент с американским вертолетом.

Накануне Трамп заявил, что вся инфраструктура Ирана может быть уничтожена в случае, если Тегеран не пойдёт на сделку с Вашингтоном.