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НовостиПолитика9 июня 2026 22:03

Хитрый план: США хотят унитожить инфраструктуру Ирана, чтобы заработать на её восстановлении

Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, если он не согласится на сделку
Мария ПАВЛОВА
Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, если Тегеран не пойдёт на сделку.

Трамп пригрозил уничтожить инфраструктуру Ирана, если Тегеран не пойдёт на сделку.

Фото: REUTERS.

Вся инфраструктура Ирана может быть уничтожена в случае, если Тегеран не пойдёт на сделку с Вашингтоном. С такой угрозой выступил президент США Дональд Трамп.

«Если люди будут вести себя глупо, мы придем к ситуации, когда нам придется уничтожить всю инфраструктуру целой страны», - сказал американский лидер в интервью ABC News.

При этом Трамп оценил восстановление иранской инфраструктуры в случае её уничтожения в триллион долларов и допустил, что Вашингтон будет участвовать в этом восстановлении.

«Но мы получим половину их нефти», — так объяснил Трамп выгоду США от уничтожения и восстановления инфраструктуры Ирана.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что согласование сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять от недели до нескольких месяцев.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил заключение соглашения с Ираном через два-три дня.

При этом телеканал CNN подсчитал, что Трамп уже 37 раз говорил, что сделка с Ираном вот-вот состоится.