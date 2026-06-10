Мадьяр предупредил Киев о неприятии двойных стандартов в подходе к расширению ЕС. Фото: MAGO/dts Nachrichtenagentur/GLOBAL LOOK PRESS

Европейские лидеры выступили за начало официальных переговоров по вступлению Украины в ЕС. Однако Киев ожидает долгий путь. Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов в подходе к расширению Евросоюза. Он порассуждал над возможным членством Киева в ЕС в интервью ATV.

Политик заверил, что Будапешт не одобрит процедуру ускоренного вступления Украины в Союз. Он не считает такую спешку обоснованной.

"Мы не приемлем никаких двойных стандартов. Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении", - оценил ситуацию Петер Мадьяр.

Венгерский премьер напомнил, что Украина все еще является стороной конфликта. По мнению политика, это не дает оснований для специальных условий для Киева. Кроме того, существуют официально установленные процедуры. Премьер Венгрии отметил, что Украина должна их пройти. Всего в этом политическом процессе 33 главы, уведомил политик.

Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт не возражает против начала переговоров между Евросоюзом и Украиной. При этом Киев обязан выполнить ряд условий. В том числе, Украине предстоит реализовать ранее достигнутые договоренности с Венгрией.

Как подчеркнул лидер словацкой партии DOMOV Павол Слота, утверждения политиков Запада о быстром принятии Киева в ЕС являются ложью. Украина не станет членом Евросоюза еще минимум 20 лет, констатировал он. Политик назвал обманом избирателей в ЕС обещания европейцев по киевскому запросу.

Украине могут добавить условий по вступлению в Евросоюз. Болгария намерена выдвинуть требования по национальным меньшинствам. Страна планирует последовать примеру Венгрии. Болгария таким образом хочет обеспечить дополнительные гарантии образовательных прав своих граждан на Украине.

Между тем позиция Венгрии на полях ОБСЕ заметно изменилась. Новое руководство страны сменило подход к работе на площадке. Власти перестали блокировать заявления ЕС, оповестил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он сообщил, что многие спорные решения Евросоюза не поддерживались предыдущим руководством Венгрии.