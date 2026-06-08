Постпред Полянский: Венгрия изменила подход к работе в ОБСЕ после выборов. Фото: MAGO/dts Nachrichtenagentur/GLOBAL LOOK PRESS

Новое руководство Венгрии сменило подход к работе на площадке ОБСЕ. Власти страны перестали блокировать заявления ЕС. Многие из них не поддерживались предыдущим руководством Венгрии. Об этом проинформировал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в диалоге с журналистами.

По словам дипломата, позиция Будапешта явно скорректирована. Представители Венгрии могут лишь дополнять европейские утверждения в национальном качестве, пояснил спикер.

"Теперь, как правило, [политики Будапешта] присоединяются к тому, что говорит Евросоюз, и уже не блокируют общие заявления и выступления, многие из которых применительно к Украине Венгрия на предыдущем этапе не поддерживала", - сообщил Дмитрий Полянский.

Он отметил, что соответствующая тенденция наблюдается после смены правительства республики. После недавних выборов его возглавил председатель венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Новый премьер-министр страны одобрил открытие первой части переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Петер Мадьяр заявил, что Киев в установленные сроки внес необходимые изменения в законодательство. Теперь живущие в Закарпатье венгры "получат обратно свои основные права", заверил политик.

Петер Мадьяр также снял введенный при экс-премьере Венгрии Викторе Орбане запрет на использование Европейского фонда мира для военной помощи Киеву. Будапешт намерен потратить 6,6 миллиарда евро на системы ПВО для Украины. Как сообщает Nepszava, вето Венгрии по Киеву снято несколько дней назад. Европейская служба внешних связей теперь подготовит документ, который позже утвердит Совет ЕС.

Тем временем Россия внимательно следит за заявлениями новых властей Венгрии по вопросам отношений с Москвой и конфликта на Украине. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все публичные речи из Будапешта фиксируются. Это важно для формирования представления о позиции нового руководства Венгрии. Мария Захарова сообщила, что Москва надеется, что Будапешт будет действовать в интересах своих граждан в отношениях с Россией.