Атака на гражданский объект и эвакуация жителей: главное о ночных ударах ВСУ по Ростовской области

В Ростовской области эвакуируют подопечных дома престарелых после атаки БПЛА Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Атака на Ростовскую область продолжается уже несколько часов. Местные власти сообщают о последствиях на земле. В Миллеровском районе обломки БПЛА упали на территорию гражданского объекта. Проводится эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых. Так проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на канале в мессенджере "Макс".

Как поясняется, после падения фрагментов БПЛА на территории гражданского объекта зафиксировали возгорание емкости с топливом. Информации о пострадавших не поступало. Губернатор оповестил, что последствия еще будут устанавливаться. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

"В ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА. Вражеской атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы", - поделился Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, специалисты заняты ликвидацией возгорания в Миллеровском районе. Беспилотная опасность в области сохраняется.

Налеты дронов также отражают над Севастополем. Украинские беспилотники в городе фиксировали в течение всей ночи. Один из дронов повредил здание музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Губернатор Михаил Развожаев назвал здание символом стойкости. Он уведомил, что после атаки произошло возгорание на крыше музея. Губернатор Севастополя напомнил, что здание неоднократно подвергалось ударам во времена Великой Отечественной войны. Тогда объект стал целью для немецкой авиация.

Днем 9 июня дрон ВСУ ударил по частному дому в Севастополе. Ранение получил мирный житель. Беспилотник атаковал объект в районе Монастырского шоссе. В доме начался пожар. Пострадавшего мужчину госпитализировали со множественными ранениями.

Ночью и утром 10 июня дроны ВСУ замечены также на подлете к Москве. С начала суток уничтожено восемь летевших на столицу украинских беспилотников. В последний раз о сбитых БПЛА сообщалось в 5 утра. В течение прошлых суток над Московским регионом ликвидировали не менее 23 беспилотников. О последствиях на земле информации не поступало.