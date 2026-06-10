В Курганской области 10 июня в третий раз объявлена ракетная опасность

В Курганской области объявлен режим ракетной опасности. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Курганской области утром в среду 10 июня объявлена ракетная опасность. Об этом региональное управление МЧС информировало в мессенджере «Макс». Сообщение опубликовано в 07.33 по местному времени, а сирены, по сообщениям местных пабликов, прозвучали в 07.30 утра по местному времени.

Сообщается, что это уже третье предупреждение о ракетной опасности, ранее соответствующие службы в Курганской области объявляли ракетную опасность уже дважды.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие, не покидать укрытий и доверять только официальной информации.

В то же время на территории Тюменской области действует режим ракетной опасности. Власти предупредили жителей об угрозе атаки с воздуха около 6 утра по московскому времени.

Также сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотного аппарата атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855». Оно оказалось повреждено. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.