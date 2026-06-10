Полпред Жога заявил о режиме ракетной опасности во всех регионах УрФО

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил о введении режима ракетной опасности на территории всех регионов УрФО. Об этом он сообщил в мессенджере «Макс» в среду, 10 июня.

Полпред призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. По его словам, оперативные службы делают все возможное для обеспечения безопасности на Урале.

Впервые режим беспилотной опасности объявлялся в Омской области. Также ракетная опасность была введена в Пензенской и Тюменской областях, и Пермском крае. В Курганской области утром ракетная опасность была объявлена трижды. Власти призывают жителей регионов сохранять спокойствие, не покидать укрытий и доверять только официальной информации.

Всего, по данным Минобороны РФ, в ночь на среду российские силы противовоздушной обороны уничтожили 326 украинских беспилотников.