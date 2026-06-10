В Удмуртии, Нижегородской области и Пермском крае объявили ракетную опасность Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В пяти российских регионах объявлена ракетная опасность утром 10 июня. Об этом в мессенджере MAX сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В ведомстве призвали местных жителей соблюдать спокойствие. Также режим ракетной опасности власти объявили в Пензенской и Тюменской областях России.

Напомним, вечером 9 июня в Белгороде и Белгородском районе, а также в Шебекинском округе объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги сработала в муниципальных образованиях в 19:30.

А 8 июня ракетную опасность объявляли в Краснодарском крае, Воронежской и Орловской областях. Жителям посоветовали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, если она находятся в доме.

При этом накануне главарь киевского режима Владимир Зеленский во время визита в Эстонию заявил о планах по наращиванию атак на Россию с использованием дронов и ракет. По его словам, Украины выйдет на такое количество беспилотников и ракет, которое позволит им «отвечать в полной мере», назвав число в 600 дронов. Зеленский пригрозил, что россияне «будут чувствовать конфликт так», как его чувствуют на Украине.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал, как Россия может ответить Украине за атаки на пассажирский транспорт с мирными жителями на территории России и другие атаки ВСУ. Один быстрый и эффективный путь исправить положение – удары по электрогенерации Украины. Также в качестве ответа возможна и физическая ликвидация Владимира Зеленского.

В этих условиях российская армия продолжат наступать по всей линии боевого соприкосновения, освобождая от Вооруженных сил Украины населенные пункты в новых регионах страны и Украины. Так, 6 июня военное ведомство сообщило об освобождении населенного пункта Шевченко в Харьковской области. А позже поселка Химик в Донецкой Народной Республике.