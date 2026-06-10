«Мы где вообще?»: Захарова резко отреагировала на отстранение прокурора МУС

Захарова: отстраненный прокурор МУС сам принимал решения по ордерам на арест. Фото: МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике деятельность Международного уголовного суда (МУС) после решения об отстранении прокурора Карима Хана, обвиняемого в домогательствах.

Ранее Бюро Ассамблеи государств — участников МУС приняло решение временно отстранить Хана от исполнения обязанностей. В мае 2025 года пресс-служба суда сообщала, что прокурор ушел в административный отпуск на время расследования обвинений в предполагаемых сексуальных домогательствах в отношении подчиненных.

Комментируя ситуацию, Захарова заявила, что считает противоречивой ситуацию, при которой прокурор МУС принимал решения о выдаче ордеров на арест глав государств, в то время как сам суд на протяжении длительного времени рассматривал вопрос о его соответствии занимаемой должности.

«Он выдает ордера на арест глав государств, которые не входят в эту структуру, и он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете... Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке?», — сказала она в эфире радио Sputnik, обратив внимание, что «все это длится месяцами и годами».

Захарова также напомнила, что в марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордеры на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Российские власти заявляли, что не признают юрисдикцию МУС и считают его решения в отношении России юридически ничтожными.