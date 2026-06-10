В МИД РФ связали дроновую истерию в Молдавии с переговорами о вступлении в ЕС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве иностранных дел России связали всплеск антироссийской «дроновой истерии» в Молдавии с началом переговоров о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду заявила, что Кишинев продолжает посылать сигналы Брюсселю о готовности войти в ЕС даже ценой утраты независимости, суверенитета и национальной идентичности.

8 июня в Молдавии взорвался беспилотник, залетевший на территорию страны со стороны Одесской области. Вскоре после инцидента в МИД Молдавии заявили, что беспилотник оказался украинским. Несмотря на это, в Кишиневе подчеркнули, что независимо от того, кому именно принадлежит эта техника, всю полноту ответственности за инцидент якобы несет Россия.

Недавно президент республики Майя Санду объявила о намерении Молдавии начать производство беспилотников в сотрудничестве с Украиной.