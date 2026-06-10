В рядах ВСУ отмечен рост дезертирства Фото: Shutterstock.

В рядах формирований украинской армии отмечен рост дезертирства. Ради спасения собственных жизней военные ВСУ массово оставляют позиции, пытаясь смешаться с местным населением и покинуть городские черты. Об этом KP.RU сообщил советник главы ДНР, военно-политический эксперт Ян Гагин.

По его словам, отступление ВСУ все чаще приобретает хаотичный характер. Украинские военные покидают зону боевых действий как поодиночке, так и небольшими группами. Для успешного побега они используют отработанную тактику: проникают в частный сектор, чтобы избавиться от военной формы.

«Заходят в частные дома, чтобы переодеться — и сбежать. Если хозяева дома — то их просто грабят. Помимо одежды стараются забрать и ценные вещи. В худших случаях, хозяев домов просто убивают», — подчеркнул Гагин.

Эксперт добавил, что на фоне паники в рядах противника российские войска продолжают уверенное продвижение. Он отметил, что на данный момент инициатива на поле боя полностью находится в руках Вооруженных сил РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что за год в рядах ВСУ дезертировало 60 тысяч человек, а количество уголовных дел за дезертирство достигло около 200 тысяч.