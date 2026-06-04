Путин: В ВСУ за год 60 тысяч дезертиров, а уголовных дел — около 200 тысяч Фото: REUTERS.

Количество дезертиров в рядах Вооруженных сил Украины достигает 60 тысяч человек за год. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых СМИ на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, число уголовных дел, возбужденных на Украине за дезертирство, достигло около 200 тысяч.

Путин рассказал о неудачах ВСУ и победах российской армии Владимир Путин рассказал о масштабе дезертирства в украинской армии. По мнению политика, причиной этому стала принудительная мобилизация

«За начало этого года количество дезертиров - 60 тысяч человек. Почти официальная цифра - 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем. Но наиболее существенная», - заявил Путин.

Как подчеркнул президент, самой серьезной проблемой ВСУ является катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность украинской армии упала на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют порядка 40 тысяч военнослужащих.

При этом, как заявил Путин, у Украины отсутствует целый ряд современных вооружений, которые есть у ВС России.

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