Полотно панорамы обороны Севастополя практически уничтожено из-за атаки ВСУ Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Севастополя официально подтвердили печальную новость: знаменитое полотно панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» спасти не удалось. По уточненным данным, оно практически полностью уничтожено огнем в результате пожара, который вспыхнул из-за атаки украинского беспилотника по зданию музея.

Ранее и губернатор, и сотрудники музея озвучивали лишь предварительные оценки, которые не исключали самого худшего сценария. Тогда речь шла о том, что уникальное художественное произведение либо утрачено навсегда, либо получило критические повреждения, несовместимые с реставрацией. К сожалению, худшие прогнозы оправдались.

Губернатор Михаил Развожаев в своем канале в «Максе» лаконично сообщил о том, что полотно практически уничтожено.

Напомним, что атака произошла в ночь на 10 июня. По имеющимся данным, боевики киевского режима нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по зданию музея. Губернатор Михаил Развожаев тогда проинформировал жителей о том, что БПЛА повредил крышу панорамы, где начался сильный пожар.