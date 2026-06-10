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НовостиПолитика10 июня 2026 10:13

Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена Западом

Глава МИД России заявил, что Запад разрушил систему безопасности в европейских странах
Анна АДАМАЙТЕС
Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена Западом

Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена Западом

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена Западом. Соответствующее заявление прозвучало на заседании совета глав государств-участников ОДКБ.

«Система безопасности в Европе окончательно разрушена руками наших западных коллег», – заявил глава МИД России. Он также отметил, что ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал тревогу Москвы в связи с заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о роли Вашингтона в украинском урегулировании. Российский министр напомнил, что Рубио на слушаниях в конгрессе сказал, что США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину, и при этом Вашингтон решил удовлетворить просьбу Киева о новых военных поставках в кратчайшие сроки.