Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена Западом Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что система безопасности в Европе окончательно разрушена Западом. Соответствующее заявление прозвучало на заседании совета глав государств-участников ОДКБ.

«Система безопасности в Европе окончательно разрушена руками наших западных коллег», – заявил глава МИД России. Он также отметил, что ликвидированы все важнейшие договоры в области контроля над вооружениями.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал тревогу Москвы в связи с заявлениями госсекретаря США Марко Рубио о роли Вашингтона в украинском урегулировании. Российский министр напомнил, что Рубио на слушаниях в конгрессе сказал, что США не могут быть посредником, поскольку они поддерживают Украину, и при этом Вашингтон решил удовлетворить просьбу Киева о новых военных поставках в кратчайшие сроки.