Иран пригрозил атаковать любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив

Иран пригрозил атаковать любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Фото: REUTERS.

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода любых судов. Об этом информирует Reuters со ссылкой на Верховное объединенное военное командование Ирана.

Иранское командование заявило о намерении атаковать любое судно, которое предпримет попытку пройти через пролив. Речь идёт в том числе о нефтяных танкерах и иных судах коммерческого назначения, сказано в публикации.

Тем временем Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.

Накануне в южном портовом городе Ассалуйе сработали системы противовоздушной обороны. Взрывы также были слышны в провинции Фарс.

Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана. Об этом в ночь на четверг 11 июня сообщает пресс-служба центрального командования Вооруженных сил США СЕNТКОМ.

При этом Иран пригрозил ударить по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки США.

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