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НовостиПолитика10 июня 2026 22:57

Иран пригрозил атаковать любое судно при попытке пройти через Ормузский пролив

Ормузский пролив закрыт для прохода любых судов
Мария ПАВЛОВА
Иран пригрозил атаковать любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Иран пригрозил атаковать любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив.

Фото: REUTERS.

Иран закрыл Ормузский пролив для прохода любых судов. Об этом информирует Reuters со ссылкой на Верховное объединенное военное командование Ирана.

Иранское командование заявило о намерении атаковать любое судно, которое предпримет попытку пройти через пролив. Речь идёт в том числе о нефтяных танкерах и иных судах коммерческого назначения, сказано в публикации.

Тем временем Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.

Накануне в южном портовом городе Ассалуйе сработали системы противовоздушной обороны. Взрывы также были слышны в провинции Фарс.

Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана. Об этом в ночь на четверг 11 июня сообщает пресс-служба центрального командования Вооруженных сил США СЕNТКОМ.

При этом Иран пригрозил ударить по американским объектам на Ближнем Востоке в случае атаки США.

Новость дополняется.