Иран выполнил угрозу: КСИР ударил по двум пытавшимся пересечь Ормузский пролив судам

Иранские военные нанесли удары по судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Атаке подверглись два судна, информирует пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Нанесены удары по двум судам, которые пытались незаконно пересечь Ормузский пролив», - цитирует заявление ВМС КСИР иранское агентство Tasnim.

Накануне иранское командование заявило о намерении атаковать любое судно, которое предпримет попытку пройти через пролив. Речь идёт в том числе о нефтяных танкерах, торговых судах и иных судах коммерческого назначения.

Тем временем Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.

Напомним, Соединённые Штаты начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана в ночь на четверг 11 июня.