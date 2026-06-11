Кулеба назвал все разговоры о переломном для Украины моменте чепухой Фото: REUTERS.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал чепухой рассказы властей Украины о якобы переломном для Киева моменте в конфликте.

«Все рассказы о том, что произошел переломный момент в конфликте, что Украина перевернула там все с ног на голову, и теперь дойдет до Кремля — это все бред», — сказал Кулеба для Radio NV.

По словам Кулебы, военно-экономическая обстановка на Украине, включая энергетику, остается очень тяжелой, как бы оптимистично ни выступал киевский главарь Владимир Зеленский.

Как ранее подчеркнул подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, Зеленский пытается спровоцировать прямой конфликт между Россией и Западом.

Зеленский ранее адресовал президенту РФ Владимиру Путину письмо, где высказался о предложении лично встретиться. Путин позднее подчеркнул, что Киев просит Москву о встрече, при этом боевики ВСУ убивают детей в Старобельске.